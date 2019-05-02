الجيش السوري و"الحشد الشعبي" يطلقون معركة على الحدود ضد "داعش"

أطلق الجيش السوري وحلفاؤه وقوات من "الحشد الشعبي" العراقي عملية مشتركة على الحدود العراقية السورية لتطهيرها من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بحسب ما ذكرته "الميادين".

وأفاد الموقع، أن الجيش السوري وحلفائه والحشد الشعبي أطلقوا عملية مشتركة واسعة على طرفي الحدود السورية العراقية لتطهيرها من فلول تنظيم "داعش".

وذكر الموقع أن الجيش السوري وحلفاؤه طهروا المناطق من البوكمال بدير الزور إلى الصوانة البصيري بريف حمص، وشملت العملية مناطق المعيزلة المحطة الثانية وسد الوعر ومحيط منطقة التنف.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي عن الشروع بعملية عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودي مع سوريا، بحسب "الميادين".

وذكر بيان لقائد العمليات قاسم مصلح أن "قواتنا انطلقت فجر هذا اليوم بعملية عسكرية واسعة لتطهير الحدود بمشاركة أربعة ألوية في الحشد الشعبي ومديريات هندسة الدروع والاتصالات وهندسة الميدان والطبابة التابعات لهيئة الحشد الشعبي إضافة لشرطة الحدود".

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وأضاف البيان أن "قواتنا ستدخل من ثلاثة محاور رئيسة والانتشار على الشريط الحدودي من قبل قطعاتنا"، وأشار إلى أنها "مستعدة لدرء أي خطر أو طارئ في حال سلك الإرهابيون طرقهم نحو حدود العراق إثر عملية الجيش السوري".

وكانت حدة المعارك التي تدخل فيها سلاح الجو السوري ارتفعت في الآونة الأخيرة في الشرق السوري بين الجيش السوري من جهة ضد مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" من جهة أخرى، الذي بدأ بتكثيف هجماته على مواقع الجيش السوري في المنطقة الشرقية وخاصة محاور الطريق الواصل بين سوريا والعراق، بعد أن كانت "قسد" والتحالف الدولي أعلنت أنها "قضت على التنظيم" الشهر الماضي.

وكانت "الميادين" أشارت في وقت سابق، أن الأمريكيين بدأوا بنقل الآليات والسلاح في الشرق السوري، منذ معركة الباغوز، وتضم معدات لوجستية وآليات مصفحة وأسلحة، إلى القواعد الأمريكية في ريفي دير الزور والحسكة، من أجل تجهيز مجموعات محلية في المنطقة، لتنفيذ هجمات على مواقع سورية وإيرانية في منطقة البوكمال بأقصى ريف دير الزور الشرقي.