دولة عربية تحقق 316 مليون دولار من السياحة العلاجية

واستقطبت الإمارات 337.011 سائحا خلال العام الماضي، حسب موقع "مباشر بلس".
وقال مدير عام هيئة الصحة حميد محمد القطامي إن الهيئة تسعى لاستقطاب أكثر من نصف مليون سائح للعلاج في دبي بحلول 2021.
وقال القطامي إن الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان استحوذت على النسبة الأكبر من السائحين القادمين من الدول الخليجية والعربية، فيما جاءت الهند وإيران وباكستان في المراتب الأولى آسيويا، واحتلت إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا المراكز الأولى أوروبيا.
وحسب القطامي يأتى السياح إلى الإمارات من أجل تخصصات معينة مثل (طب الأسنان، العظام، الأمراض الجلدية، طب العيون، وطب التجميل وأمراض الخصوبة).
وأوضح القطامي أن البوابة الإلكترونية الرسمية للسياحة الصحية شهدت نموا في معدل الزيارات بنسبة 9%، بتقديمها شرحا لأكثر من 600 حزمة طبية وعلاجية مقدمة من 72 من كبرى المرافق الصحية الرائدة في دبي، وهي 18 مستشفى و54 مركزاً متخصصا.
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