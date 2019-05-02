الهلال لا يبالي بقرار إتحاد الكرة بتعليق الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضح الهلال أنّه سيواصل تدريباته بصورة طبيعية بحسب قرار الاتحاد العام لكرة القدم ببرمجة مباراته أمام الشرطة القضارف.

وقال المدرب العام صلاح أحمد آدم في تصريحٍ لـ” إن فريقه سيتدرّب وسيغادر إلى القضارف السبت لأداء مباراة الشرطة في مرحلة المجموعات.

وأوضح صلاح أنّهم في انتظار القرار النهائي بشأن إلغاء الدوري الممتاز أو استمراريته.

وأضاف” أعتقد أنّ قرار تعليق الدوري الممتاز وبرمجة مباراتنا أمام الشرطة القضارف أمر كان غريبًا إلى حدٍ ما”.