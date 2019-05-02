عاجل : الناطق الرسمي باسم أحزاب نداء السودان بالداخل ..نداء السودان لن يخرج من قوى الحرية والتغيير

قطع الناطق الرسمي باسم تحالف نداء السودان بالداخل المهندس محمد فاروق في إتصال هاتفي حسب صحيفة الجريدة ، أن نداء السودان لن يخرج من قوى الحرية والتغيير؛ وأضاف : قوى الحرية والتغيير ووحدتها هي التمثيل الذي ارتضاه الثوار لتحقيق أهداف الثورة. وأردف : هنالك بعض الإشكالات في اداءنا والتي ربما كان عنوانها الأكبر تضارب تصريحات مكونات قوى الحرية والتغيير وتبادل بعض الاتهامات التي ساهم حتى طرحها هذا في ايجاد الحلول لها بدرجة كبيرة الان. وزاد: معالجة بعض القضايا الإدارية والتواصل المباشر في الميدان في مخاطبات راتبة هو ما يشغل قوى الحرية والتغيير، وسيكون دور المقاومة على الارض هو الأوضح.

وأوضح فاروق أن اعلان الحرية والتغيير هو اساس التفاهم مع المجلس العسكري والقوى السياسية والمدنية والمجتمعية الاخرى للعبور بالبلاد من الفترة الانتقالية لسودان جديد لا يوجد فيه إقصاء ويحقق الحرية والسلام والعدالة.

وأكد التزام المجلس العسكري بإعلان الحرية والتغيير الذي سيترجمه الإعلان الدستوري ما يمهد لخروج الطرفين من عقلية قديمة ظلت تنظر لدورها في ظل هيمنة النظام السابق وسيادة ثقافته بطريقة لا تصلح لواجبات المستقبل، وأضاف:سيكون العسكر في ثكناتهم واعتصام القيادة سيفضه المواطنين طواعية اذا ما رأوا ما يؤكد بداية حقيقية للحكم المدني وفق أهداف ومبادئ اعلان الحرية والتغيير . و(تابع) سيكون الخروج من الاعتصام لوحة بعظمة سلمية هذه الثورة وليست إجراءا يأتي عبر الأوامر فقلق اي طرف من الاعتصام قلق من الحرية وحرية التغيير.

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ومن جهته نفى المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين تجميد نداء السودان لعضويته في الوفد المفاوض باسم قوى الحرية والتغيير وأكد أن بياناً سيصدر عن نداء السودان لتوضيح الموقف ونفي ما رشح من أنباء حول هذا الصدد.

ومن جهته قال المهندس عمر يوسف الدقير رئيس تحالف قوى نداء السودان بالداخل في بيان نشر بصفحة حزب المؤتمر السوداني بـ(الفيس بوك): إن خبر تجميد التحالف عضويته في الوفد المفاوض باسم قوى اعلان والتغيير لأساس له من الصحة لأن نداء السودان من المؤسسين للتحالف ويعمل من الشركاء كافة من اجل استكمال مطالب ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق غايات الشعب السوداني في السلام والحرية والعدالة ، مؤكدا ضرورة وحدة صف مكونات ثورة الشعب السوداني لاستكمال مهمامها واهدافها ، وأضاف: الإستمساك بهذه الوحدة ومقاومة النيل منها بالشائعات والأخبار المغلوطة.

وكان القيادي بتحالف نداء السودان المهندس محمد وداعة أفاد في تصريح لموقع (الجريدة) بـ(الفيسبوك) صباح اليوم بأن التحالف جمد عضويته في الوفد المفاوض باسم اعلان الحرية والتغيير .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)