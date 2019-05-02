التاريخ: 02-مايو-2019
121 مشاهدة
تحصلت مصادر على مسودة قوى الحرية والتغيير “خيارات فترة الانتقال السياسي: “الهيكل والمسؤوليات” المطروحة للنقاش، وتطرح المسودة ثلاثة خيارات تتعلق بشكل تكوين المجلس الانتقالي المشترك، ويتمثل الخيار الأول في تكوين المجلس من (7) مدنيين و(4) عسكريين يتقاسم فيه مجلسان تنفيذيان القرارات ويتحملان مسؤوليات متنوعة من خلال فترتين انتقاليتين، أما الخيار الثاني أن يتكون المجلس من (10) عسكريين و(11) مدنياً يشرفان على فترة انتقالية لتنفيذ ترتيبات الفترة الانتقالية المتفق عليها، ويتم تكوين مفوضيات معينة يرأسها أعضاء المجلس الانتقالي المشترك.
بينما يمضي الخيار الثالث حسب صحيفة السوداني، إلى أن يتم تكوين للمجلس الانتقالي المشترك من رئيس من القوات المسلحة ونائبين مدنيين إضافة إلى لجان مشتركة وفقاً للقضايا المتفق عليها والمشاركة وفقاً للتخصص، ولجان متخصصة معينة يرأسها أعضاء المجلس الانتقالي المشترك وفقاً للمهام المتفق عليها للفترة الانتقالية وتعمل بمثابة لجان دعم فنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن مسودة قوى الحرية المطروحة للنقاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.