وستقام مراسم تتويج فاجيرالونكورن من يوم السبت إلى الإثنين وستكون الأولى التى تشهدها البلاد منذ 69 عاما بعد تتويج والده الملك الراحل بوميبون أدولياديج عام 1950.
والملك ماها فاجيرالونكورن (66 عاما) معروف أيضا بلقب الملك راما العاشر،وأصبح ملكا دستوريا بعد وفاة والده فى أكتوبر تشرين الأول 2016 بعدما جلس على العرش 70 عاما.
وسيقدم الملك مساء اليوم فروض الاحترام لأجداده عند تمثال الملك تشولالونجكورن أو الملك راما الخامس، الذى عاش فى القرن التاسع عشر والملك راما الأول الذى أسس أسرة تشاكرى فى أواخر القرن الثامن عشر.
وسيقدم الملك قرابين للأرواح المقدسة.
ومن المتوقع أن يكون الملك بصحبة زوجته الجديدة نائبة قائد حرسه الشخصى التى تزوجها أمس الأربعاء.
وفى إعلان مفاجئ بعد الزفاف حصلت الجنرال سوتيدا فاجيرالونكورن نا أيودهيا على لقب ملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك تايلاند يقدم فروض الاحترام لأسلافه قبل تتويجه السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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