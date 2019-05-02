شاهد| قمع الأمن التركى لمسنة بسبب "التضامن مع الاكراد"

فلم ترتكب المسنة أى ذنب غير أنها عبرت عن رأيها وطالبت بإطلاق سراح المسجونين من الأكراد من السجون لتجد كل هذا العنف من الضرب والسحل.
ويعتقل نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الآلاف سواء من الجيش التركى أو أشخاص محسوبين على حزب العمال الكردستانى خاصة بعد تحركات الجيش الفاشلة عام 2017.
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