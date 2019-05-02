مقتل 6 أشخاص واختطاف طبيبين اثنين فى هجوم لمتمردين بالكونغو الديمقراطية

ونقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس عن المتحدث الرسمى باسم الجيش الكونغولى الملازم جول نجونجو، قوله إن المتمردين وصلوا إلى منطقة إيتورى بأعداد كبيرة، وتم التصدى لأول هجوم لهم، ما أسفر عن مقتل 5 منهم والقبض على آخر وتوفى جندى متأثرًا بجراحه، كما تم اختطاف طبيبين اثنين.
يذكر أن "القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية" تضم متمردين أوغنديين متمركزين منذ عام 1995 فى شرق الكونغو، للقتال ضد نظام الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني.
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