تجار ومصدرون يطالبون المجلس العسكري بمحاسبة وإيقاف لجنة الذهب ببنك السودان

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الخليج 365 :
دفع تجار ومصدرو الذهب بالسودان بمذكرة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي مطالبين فيها بضرورة التدخل لايقاف سياسات بنك السودان تجاه صادر الذهب.
وسير العشرات من تجار الذهب مسيرة الى القصر الجمهوري لتسليم المذكرة صباح اليوم “الخميس” وأكد رئيس شعبة تجار ومصدري الذهب السابق، عبدالمنعيم الصديق، على وجود ما أسماه بالفئة الضالة التي تعمل على مصالحها الشخصية دون مصلحة الاقتصاد الوطني.
وطالب بايقاف عمل اللجنة بصورة فورية حتى لا تعمل على مزيد من التدمير الاقتصادي والعمل على محاسبة أعضائها، واتهم الصديق اعضاء اللجنة بعدم المعرفة في تحديد اسعار الذهب مشددا على ضرورة ان تؤول المهمة للمختصين من أهل الشأن.
وكشفت المذكرة تحصلت (باج نيوز) على نسخه منها عن أن هنالك من يعمل وبمعاونة بنك السودان برفع اسعار صادر الذهب، وأشار إلى أن السعر انخفض الى 1900 جنيه للجرام فعمدت اللجنة إلى رفعه الى 2250 جنيه ما تسبب في إرتفاع اسعار الدولار من 58 جنيه إلى 64 جنيه في ظرف ساعات ومن ثم ارتفع الى ان وصل الى حاجز ال 70 جنيها .
وأعتبر الصديق إن هذه الممارسات تعد تديرا للجنيه السوداني ممن وصفهم بالفئة الانتهازية، وقال إن ” أرتفاع اسعار الذهب تصب في صالح التجار ولكنها تضر بالاقتصاد الوطني وتعمل على إجهاض مصلحة الوطن
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