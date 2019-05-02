لجنة لمراجعة شركات التعدين بولاية نهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد والي نهر النيل المكلف، اللواء الركن عباس أحمد عبد الله، عزم ولايته على تقديم المفسدين إلى محاكمات عادلة، مبيناً أن الإعفاءات الجماعية تضر بالحياة العامة وانسياب الخدمات للمواطن، وزار الوالي محلية أبو حمد وخاطب اعتصام الثوار، وأكد عبد الله خلال ترؤسه للاجتماع المشترك للجنتي أمن الولاية والمحلية، على أهمية التدرج في تغيير الهياكل التنفيذية، مشيراً إلى قرارات الولاية فيما يتعلق بإنشاء وقيام محاكم مكافحة الفساد على مستوى الولاية والمحليات، ووجه الوالي بتكوين لجنة لمراجعة وترتيب أمر شركات التعدين وإشراك ممثلي المنطقة باللجنة ومراقبة وتفعيل قانون رقابة العربات الحكومية والمواتر غير المقننة. المادة السابقة اختبر ذكاءك!!.. بقلم صلاح الدين عووضة المقالة القادمة تجار ومصدرون يطالبون المجلس العسكري بمحاسبة وإيقاف لجنة الذهب ببنك السودان

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