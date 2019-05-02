الجهاز الاستثماري يا سعادتك.. بقلم سمية سيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعقيباً على كلام صريح

هذا الموضوع يخص استثمار أموال المؤمَّن عليهم لدى الصندوق الوطني المنشأ بموجب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016 بالمادة (6) والجهاز الاستثماري المنشأ بموجب المادة 24 (1) وهو مهم للغاية حيث له علاقة بمستقبل الموظفين والعمال وأسرهم والأجيال القادمة.

هذا الجهاز يعتبر أحد آليات الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبطبيعة الحال هذا المال ملك خالص للمؤمن عليهم وأسرهم وليس هو مال حكومي. وفي ذات الوقت يعتبر أمانة لدى الصندوق الوطني والجهاز.

وللأسف أن تجربة الجهاز منذ انشائه عام 2004 شابته العديد من الأخطاء وفشل بعض شركاته التي أسندت إداراتها لأشخاص ليس لديهم الخبرة والمعرفة والكفاءة في شؤون الاستثمار.

كما تجدر الإشارة الى أنه بحسب هيكل الجهاز الاستثماري المعني أسندت رئاسة مجلس المفوضين المنشأ بموجب المادة 28 من القانون لشخصية ليس لها أدنى تأهيل مهني أو خبرة في مجال الاستثمار، كما أن المراجعات كشفت عن اهدار لأموال الجهاز وذلك بتوظيف أحد أصحاب الحظوة في عهد التمكين موظفا تعاقد معه الجهاز براتب يكلف (954) ألف جنيه خلال العام، أي حوالي المليار جنيه.. فبأي حق وبأي منطق يحدث هذا؟..!، هذه الأموال لا تخص الخزينة العامة الحكومية أو وزارة المالية، بل هي اشتراكات مستقطعة من أجور ورواتب العاملين المؤمَّن عليهم وأصحاب المعاشات وأسرهم من الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقول الله تعالى في محكم تنزيله: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. «ويتعين أن نؤكد أن هذه الأموال يجب توجيهها للاستثمار الأمثل وبشفافية، وأن يعهد لتنفيذها للقوي الأمين من الخبراء، وليس للذين لا يعلمون شيئاًة«وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»، وعليه فلا بد من النظر لإصدار قرار بإعادة هيكلة الجهاز والاعتماد على الكفاءات المميزة ووقف ممارسات الفساد المضرة وآليات التمكين البغيضة وإيقاف الذين يمثلون الجهاز الآن لدى عضوية مجالس إدارات الشركات والبنوك وغيرها بعد أن تم حل مجلس المفوضين بالجهاز بموجب قرار من رئيس الوزراء السابق.

ولذا أناشد المجلس العسكري الانتقالي مقترحاً بضرورة إصدار قرار لوقف هذا العبث وتشكيل لجنة مراجعة تكلف بمراجعة جُل أعمال الجهاز الاستثماري وأنشطته المالية والإدارية منذ تكوين هذا الجهاز في عام 2004 وحتى الآن عام 2019، وعلى ضوء نتائج وتوصيات تقرير المراجعة يتخذ مجلس الوزراء الذي سيتم تكوينه إصدار القرارات التصحيحية المالية والإدارية والتنظيمية الحاسمة بشأن الجهاز الاستثماري وتقديم مرتكبي المخالفات في حق الحهاز للعدالة.

وبالله التوفيق،،،

أحمد الريح فضل – المحامي

خبير تشريعات المعاشات والتأمينات الاجتماعية والعمل