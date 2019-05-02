حرق ونهب معدات شركة اجنبية تعمل بالتعدين بالشمالية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت حكومة الشمالية بزيادة عدد القوات الأمنية في مناطق التعدين وتسيير قوات متحركة لتجوب أنحاء الولاية. وفي ذات الأثناء قام عدد من المعدنين التقليديين بعمليات حرق ونهب لحجر وممتلكات الشركة التركية للتعدين. وشدد والي الولاية محمد محمد الحسن في اجتماع لجنة أمن الولاية مع ممثلي وزارة المعادن أمس، على ضرورة حسم التفلتات والعنتريات بقانون الطوارئ، وقال: (نحن ما ضد المواطنين ولكن لو هم عايزين يقيفوا ضدنا سنحاكمهم)، وأكد أن الأرض ملك للدولة وليس لأحد أن يأخذ حقه بيده، وطالب شباب الولاية بمنع التعدي على حقوق الغير بحجة قولهم (لا يوجد قانون). ومن جانبه أعلن مدير الشركة السودانية للمعادن الصادق إبراهيم عن اتفاقهم مع لجنة أمن الولاية على زيادة قوات التأمين في مقر الشركات والأسواق، حفاظاً على أرواح الناس وممتلكات الدولة.