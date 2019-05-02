القبض على لواء بالقوات المسلحة وايداعه السجن لهذا السبب..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعتزم النيابة العامة تقديم طلب لرفع الحصانة عن قائد المنطقة العسكرية المركزية بغية التحري معه لاتهامه بإيواء متهم. وكشفت مصادر شرطية لـ(الإنتباهة)، عن القبض على لواء “م” بالقوات المسلحة متهماً بالاحتيال وإيداعه قسم شرطة الخرطوم شمال بعد رفضه في وقت سابق تنفيذ أمر القبض وامتناعه المثول لتوجيهات الملازم حمزة موسى الذي قال إن المتهم ذهب لمكتب قائد المنطقة المركزية، وتعتزم النياية الدفع بطلب لرفع حصانة قائد المنطقة المركزية بغية التحري معه بتهمة إيواء متهم. في السياق رفضت الشرطة وفقاً لموقع “باج نيوز” قبول الاستقالة التي دفع بها الملازم حمزة موسى احتجاجاً على منعه من القبض على لواء “م” بالقوات المسلحة والمتهم في بلاغ احتيال، واتهم حمزة قيادات شرطية بالوقوف ضد تنفيذ القانون وحماية المفسدين قائلاً إنه تقدم باستقالته من الشرطة. وأكدت مصادر شرطية إن إدارة المباحث الجنائية بالخرطوم التي ينتسب إليها الملازم رفضت قبول استقالته دون توضيح أسباب، وأشارت المصادر إلى أن الإدارة ستخضع الملازم للمحاسبة إدارياً.