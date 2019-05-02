مسلح يفتح النار على مدرسة في السعودية

فتح مسلح النار، اليوم الخميس، داخل مدرسة بمحافظة العرضيات، فقتل مدير المدرسة قبل أن تلقي قوات الأمن السعودية القبض عليه لاحقا. ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فقد "ألقت الجهات الأمنية بمحافظة العرضيات، القبض على جانٍ أقدم، صباح اليوم الخميس، على قتل قائد مدرسة بجوار مدرسته بالمحافظة".

وكشف مصدر للصحيفة السعودية، أن "المجني عليه تعرض للقتل بجوار باب المدرسة عند الساعة 6:50 من صباح اليوم الخميس، حيث باغته القاتل بـ4 طلقات من سلاحه الرشاش أردته قتيلا، بالإضافة لعدة طلقات أصابت مركبته المتوقفة، مضيفا أن القتيل في منتصف عقده الخامس ويعمل منذ فترة طويلة بمجال التعليم، وحصل على العديد من الجوائز من ملك السعودية الأسبق الملك فيصل، ويعول أخواته الـ5 ومتزوج من زوجتين، وله 5 أبناء و6 بنات أصغرهم بعمر سنتين".

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