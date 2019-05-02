اليابان مستعدة للقاء مع كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة

وكشفت صحيفة "سنكاي شيمبون" اليابانية، أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أعرب عن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سعيا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين المتجاورين اللذين هما في حالة نزاع.
ولفت آبي إلى "أنّني أريد أن التقي جونغ أون من دون شروط وأن أتحدّث بصراحة معه بذهنية منفتحة".وأكد أن "من المهم جدا لبلادنا أن نكون سباقين في إدارة هذا الملف.
وقال أبي "أننا لن نتغلب على انعدام الثقة المتبادلة بين اليابان وكوريا الشمالية، إلا إذا قابلت الزعيم الكوري مباشرة".
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