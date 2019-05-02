"نتفليكس" تزف أنباء سارة للمستخدمين

أعلنت شركة "نتفليكس"، عن قيامها برفع جودة الصوت على خدمتها لتصل إلى جودة "الأستديو".

ووفقا لموقع "نتفليكس" الرسمي، تأتي هذه الخطوة من أجل تعزيز تجربة المستخدم وإثرائها وكذلك جعل المشاهدة أكثر مرونة مع سرعات الإنترنت المختلفة، وهذه الأمور ستكون مبنية على السرعة والأجهزة المستخدمة للمشاهدة.

ستقوم الشركة برفع قوة الصوت إلى 640 كيلوبايت في الثانية بتقنية 5.1 في أجهزة الصوت المحيطة العادية بعد أن كانت 192 كيلوبايت في الثانية، وإلى 768 كيلوبايت في الثانية للأجهزة التي تدعم تقنية Dolby Atmos بعد أن كانت 448 كيلوبايت في الثانية، والتي في الأساس تحتاج اشتراك "بريميوم" لها.

وتعمل الشركة على ميزة تجعل الصوت أكثر مرونة أثناء المشاهدة، بحيث تقوم بعرض الصوت بالتزامن مع المشاهد بأفضل طريقة بناء على سرعة الانترنت التي يحظى بها المستخدم وذلك لمنع أي تقطيع أو تشويش أثناء المشاهدة.

وكشفت "نتفليكس" أن المشترك لن يلاحظ أي فرق بين جودة الأستوديو الماستر وجودة الصوت من الأجهزة المحيطة المرتبطة بجهاز المشاهدة أثناء العرض بسبب التحديث الأخير.