غلق شارعين بالخرطوم بعد أنباء عن تحركات للمتظاهرين نحو القصر الجمهوري

أغلقت قوات الدعم السريع في السودان شارعي الجامعة والنيل بالخرطوم عقب أنباء عن تحركات لمتظاهرين يتجهون نحو القصر الرئاسي. وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، بأن "قوات الدعم السريع تغلق شارعي الجامعة والنيل على خلفية أنباء عن تحركات للمتظاهرين يرغبون في التوجه نحو القصر الجمهوري".

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