بوتين يوافق على قانون جديد يشدد سيطرة الحكومة على الإنترنت

ويدعو القانون أيضًا إلى إنشاء "دومين" وطنى يسمح للبلد بالبقاء على اتصال بالإنترنت، إذا تم عزلها عن الإنترنت العالمى، وسوف يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فى الأول من نوفمبر، وفقًا لتقارير فاينانشال تايمز.
وقدم المسئولون الروس أولاً مسودة القانون فى ديسمبر استجابةً لاستراتيجية الإنترنت الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأثار مشروع القانون انتقادات شديدة من جماعات الحرية المدنية والمواطنين الروس بسبب مخاوف من أن يؤدى إلى زيادة الرقابة الحكومية، وانطلقت مسيرات "الإنترنت المجانية" فى موسكو، والتى كانت من أكبر المسيرات التى شهدتها وسائل الإعلام منذ سنوات، كما كشف استطلاع للرأى تموله الدولة أن 52% من الروس لا يوافقون على مشروع القانون.
جدير بالذكر أن الحكومة الروسية تحظر عددا من المواقع الإلكترونية، وتقيد استخدام شبكات VPN.
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