اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بوتين يوافق على قانون جديد يشدد سيطرة الحكومة على الإنترنت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مشروع قانون يوم الأربعاء من شأنه أن يشدد سيطرة الحكومة على الإنترنت، إذ يشترط القانون الجديد أن يقوم مزودو خدمات الإنترنت فى روسيا بفصل الخوادم الأجنبية.

ويدعو القانون أيضًا إلى إنشاء "دومين" وطنى يسمح للبلد بالبقاء على اتصال بالإنترنت، إذا تم عزلها عن الإنترنت العالمى، وسوف يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فى الأول من نوفمبر، وفقًا لتقارير فاينانشال تايمز.

وقدم المسئولون الروس أولاً مسودة القانون فى ديسمبر استجابةً لاستراتيجية الإنترنت الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأثار مشروع القانون انتقادات شديدة من جماعات الحرية المدنية والمواطنين الروس بسبب مخاوف من أن يؤدى إلى زيادة الرقابة الحكومية، وانطلقت مسيرات "الإنترنت المجانية" فى موسكو، والتى كانت من أكبر المسيرات التى شهدتها وسائل الإعلام منذ سنوات، كما كشف استطلاع للرأى تموله الدولة أن 52% من الروس لا يوافقون على مشروع القانون.

جدير بالذكر أن الحكومة الروسية تحظر عددا من المواقع الإلكترونية، وتقيد استخدام شبكات VPN.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يوافق على قانون جديد يشدد سيطرة الحكومة على الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا