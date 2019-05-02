بوتين يوافق على قانون جديد يشدد سيطرة الحكومة على الإنترنت

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مشروع قانون يوم الأربعاء من شأنه أن يشدد سيطرة الحكومة على الإنترنت، إذ يشترط القانون الجديد أن يقوم مزودو خدمات الإنترنت فى روسيا بفصل الخوادم الأجنبية.

ويدعو القانون أيضًا إلى إنشاء "دومين" وطنى يسمح للبلد بالبقاء على اتصال بالإنترنت، إذا تم عزلها عن الإنترنت العالمى، وسوف يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فى الأول من نوفمبر، وفقًا لتقارير فاينانشال تايمز.

وقدم المسئولون الروس أولاً مسودة القانون فى ديسمبر استجابةً لاستراتيجية الإنترنت الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأثار مشروع القانون انتقادات شديدة من جماعات الحرية المدنية والمواطنين الروس بسبب مخاوف من أن يؤدى إلى زيادة الرقابة الحكومية، وانطلقت مسيرات "الإنترنت المجانية" فى موسكو، والتى كانت من أكبر المسيرات التى شهدتها وسائل الإعلام منذ سنوات، كما كشف استطلاع للرأى تموله الدولة أن 52% من الروس لا يوافقون على مشروع القانون.

جدير بالذكر أن الحكومة الروسية تحظر عددا من المواقع الإلكترونية، وتقيد استخدام شبكات VPN.