إلغاء زيارة رئيسة جورجيا للولايات المتحدة لأسباب غير معروفة

أفادت مصادر إعلامية بإلغاء زيارة رئيسة جورجيا سالومى زورابيشفيلى إلى الولايات المتحدة، التى كانت مقررة الخريف القادم.

ونقلت كالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس عن المصادر قولها " إن زيارة زورابيشفيلى التى كانت وزارة الخارجية الجورجية تعد لها منذ شهر مارس الماضي، قد تم إلغاؤها لأسباب غير معروفة ".

وكان رئيس الديوان الرئاسى الجورجى السابق لاشا جفانيا قد أكد فى وقت سابق الزيارة التى كان يتم التخطيط لها، وذلك قبل تنحيه عن منصبه أمس الأربعاء.

من جانبها لم تعلق الخارجية الجورجية أو الديوان الرئاسى على إلغاء الزيارة حتى الآن.

يذكر أن جورجيا والولايات المتحدة وقعتا "ميثاق الشراكة الاستراتيجية" فى عام 2009 ، وتعزز تبليسى تعاونها مع حلف شمال الأطلسى (الناتو) منذ عام 1994، حيث أعربت فى العديد من المرات عن رغبتها فى الانضمام إلى الحلف .