السعودية تعين مندوبا دائما لها فى المنظمة البحرية الدولية

وتسلم الأمين العام للمنظمة البحرية كيتاك ليم، اليوم الخميس، أوراق اعتماد الرائد بحرى عصام العماري، مندوبا دائما للسعودية فى مقر المنظمة، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بلندن سعود الحمدان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن رئيس هيئة النقل العام السعودى الدكتور رميح الرميح قوله إن تعيين ممثل دائم للمملكة فى المنظمة، يؤكد اهتمامها بصناعة النقل البحري، وبالأدوار المهمة التى يقوم بها المندوب الدائم، وحرصها على تأصيل مكانتها الريادية لدى المجتمع الدولي، كون المملكة عضو فى المنظمة البحرية الدولية منذ عام 1961.
وأضاف الرميح أن المملكة حريصة على تأكيد التزامها بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية فى النقل البحري، وأن تواكب حضورها المؤثر فى هذه الصناعة العملاقة على المشهد الدولى بما يعكس جهودها المشهودة فى رفع مستويات الكفاءة فى النقل البحري، وسلامته وأمنه، وفتح آفاق للتطوير والاستثمار وتيسير إجراءات الملاحة البحرية بما يتماشى مع السعى الحثيث لتحويل المملكة إلى مركز لوجستى عالمى تحقيقًا لرؤية 2030.
يذكر أن مندوب المملكة الدائم لدى "IMO" الرائد بحرى عصام العمارى حاصل على ماجستير العلوم البحرية، وبكالوريوس العلوم البحرية، وشهادة أعالى البحار من الكلية البحرية الفرنسية.
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