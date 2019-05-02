الاحتلال الإسرائيلى يفرض حظر التجول جنوب نابلس

وقالت مصادر فلسطينية إن شابا فلسطينيا رشق سيارة أحد المستوطنين بالحجارة ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة، فيما هرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى المكان.
وتحدثت المصادر عن فرار الشاب، وقالت مصادر إسرائيلية إن ما جرى فى قرية حوارة هو "محاولة طعن فاشلة لأحد المستوطنين، حيث حاول شاب فلسطينى فى العشرينات من العمر طعن المستوطن".
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