تراجع مخيف للقهوة السودانية أمام نظيراتها الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

مع سيطرة عدد من الشوام والمصريين وبعض العرب على أغلب المطاعم والكافيهات التي تنتشر في شوارع الرياض والعمارات والمنشية وامتداد ناصر، بدا أن بعضهم نقل ثقافات غذائية وأشكال من الأطعمة والمشروبات لم تكن مألوفة في الحياة السودانية.

من المشروبات الساخنة التي نقلها بعض الوافدين العرب إلى البلاد القهوة التي أصبحت بأشكال وأنواع متعددة، تختلف في شكلها وطعمها عن القهوة السودانية المعروفة.

ومن الأنواع التي دخلت البلاد مؤخراً هو الإسبريسو وهو يُصنع بخلط الماء الساخن مع القهوة المطحونة بطرق خاصة، وجاء الاسم من طريقة صناعته “الضغط” (express) حيث إن القهوة يتم طحنها تحت ضغط عالٍ.

ونوع الـ(لاتيه) والـ(موكا) و(الموكا لاتيه) و(فلات وايت) و(الماكياتو والفرابية) و(الكابتشينو) وغيرها من الأنواع التي وجدت انتشاراً واسعاً مؤخراً خاصة لدى الشباب.