إصابة عيني حليمة بولند في إحتفال

الخليج 365 : أصيبت عينا الإعلامية الكويتية حليمة بولند خلال فعاليات حفل شاركت فيه، وذلك إثر إطلاق قطع الورق الملون ضمن فعاليات الاحتفال.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة إصابة عيني حليمة بولند أثناء مشاركتها في احتفال عائلة العوازم الكويتية، بخروج المقدم خالد العازمي من السجن، والذي كان يعمل ضابطًا في الشرطة الكويتية، بعد دفع مبلغ “ديَة” الإعلامية الكويتية هداية السلطان، البالغ 33 مليون دولار.

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