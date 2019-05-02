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الخليج 365 :
قال الفنان السوداني المعروف صديق متوكل، إنه لا يتفهم سبب الهجوم عليه من قبل “الثوار المعتصمين” بميدان القيادة العامة للقوات المسلحة.
وأوضح متولي في تصريح لـ(باج نيوز) إنه تغنى لرئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي، أن ما أقدم عليه مجرد عمل فني يمجد الثورة وليس العكس.
وأشار متولي إلى أن تغنيه “بحبيناك يبرهان واخترناك للسودان” جاء عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه الأول آنذاك ابن عوف.
ولفت متولي النظر إلى أنه قدم العديد من الأعمال الفنية التي تمجد ثورة “أبريل المجيدة”.
وتساءل عن أسباب الهجوم عليه في هذه الاغنية تحديداً علماً أنه لديه العديد من الأغاني التي تقف مع الثوار..
كانت هذه تفاصيل خبر الفنان صديق متوكل: لم أمجد البرهان ولا أعرف دوافع هجوم الثوار علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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