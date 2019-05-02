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مؤشر سوق الخرطوم الأسبوعي يغلق مستقراً عند 14501.889 نقطة

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شهاب محمد - الخرطوم - الاوراق المالية

الخليج 365 :

أغلق مؤشر سوق  الخرطوم للأوراق المالية  هذا الإسبوع (28-ابريل الي 2 مايو)  مستقراً عند  14501.889نقطة .

ومقارنة  بتداول هذا الأسبوع مع الإسبوع السابق فقد إرتفع  حجم التداول من    59,216,679  جنيه  إلى  69,836,353 جنيهاً بنسبة  إرتفاع   بلغت 1%  ، وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من   249,069  إلى 171,153 ورقة مالية بنسبة  إنخفاض  بلغت  (31) %، وإرتفاع  عدد الصفقات المنفذة  من   283 الى  481  صفقة بنسبة إرتفاع  بلغت 70%

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شهدت حركة الاسعار في   قطاع البنوك وشركات الإستثمار هذا الإسبوع  إستقرار سعر سهم كل من بنك الخرطوم عند 5.37 جنيه  وبنك التضامن الإسلامي عند 5.5 جنيه.

وفي قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار إستقر سعر كل من  صرح 17-1 من 100.52 إلي  100.54  جنيه وصرح 16-2 عند 100.54 جنيه .

وفي قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفع سعر إصدارتين و إستقرار سعر 4 إصدارات  وإنخفاض سعر 7 إصدارات من  جملة   13  إصدارة تم تداولها هذا الاسبوع .

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