12 مليون دولار أرباح الهيئة العربية للاستثمار الإنماء الزراعي

الخليج 365 :

حققت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي صافي أرباح بلغت نحو 12 مليون دولار أمريكي، بنهاية العام المالي 2018، فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 938 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 890 مليون دولار أمريكي للعام 2017، وقدرت جملة استثمارات الهيئة في الشركات بنهاية عام 2018 بنحو 607 مليون دولار أمريكي تمثل نسبة 84% من رأسمال الهيئة المدفوع البالغ 720,7 مليون دولار أمريكي.

وأوضح محمد عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أن هذه الاستثمارات تتوزع على أربعة قطاعات رئيسية تشمل قطاع التصنيع الزراعي نسبة 47%، قطاع الإنتاج الحيواني نسبة 25%، قطاع الإنتاج النباتي نسبة 24% وقطاع الخدمات الزراعية بنسبة 4%.

وقدم اجتماع مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الــ43 في دولة الكويت مؤخراً ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والتي تضم كلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، صندوق النقد العربي ، قدم بيانات التقرير السنوي للهيئة لعام 2018 الذي الذي أشار إلى أداء الاستثمارات الزراعية خلال عام 2018 وعدد الشركات التي قامت بتأسيسها بالتعاون مع القطاع الخاص.

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وقامت الهيئة في الفترة المذكورة بتأسيس (6) شركات جديدة تعمل في مجالات إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات واللقاحات البيطرية وبهذا أصبح عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة نحو 50 شركة.

وأفاد أن الهيئة نفذت خلال عام 2018 مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية الموجهة لصغار المزارعين في الدول العربية الأعضاء بلغت في مجملها 14 برنامجاً وعدد المستفيدين منها نحو 7 آلاف مزارع وقد حققت هذه البرامج زيادة في إنتاجية المحاصيل المزروعة بنسبة 150% مقارنة بالإنتاجيات السابقة، كذلك قامت الهيئة بإجراء نحو 20 تجربة بحثية لتوطين أصناف جديدة من المحاصيل والتقاوي وتقانات زراعية حديثة.

وأوضح سعادة رئيس الهيئة في كلمته أمام المجلس أن الهيئة نظمت عددا من الفعاليات في عام 2018 للترويج للفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة وشاركت في عدد من المؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض العربية والدولية والتي تمخض عنها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تمثلت في الموافقة على التقرير السنوي للهيئة لعام 2018، كما تم التصديق على الميزانية وعلى الحسابات الختامية والاحتياطي وعلى تقرير مجلس الإدارة بشأن هذه البيانات، كما صادق المجلس على تحويل نسبة 10% من صافي الأرباح للاحتياطي القانوني وكذلك تخصيص مبلغ 10% من صافي أرباح عام 2018 لدعم الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الأقصى والقدس، كذلك تمت الموافقة على برنامج العمليات الاستثمارية للهيئة للعام 2019 بمبلغ 9.10 مليون دينار كويتي ( تسعة ملايين ومائة ألف دينار كويتي) تعادل نحو 30 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الجديدة والبرامج الإنمائية وبرامج الهيكلة.

وتمت الموافقة على تفوض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة كافة مع مراعاة أن يكون معيار اختيار مشروع جديد أو المساهمة فيه وجود المناخ الاستثماري المناسب وثبوت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، وقد تمت تسمية ممثل جمهورية مصر العربية في مجلس المساهمين رئيسا للمجلس للدورة السنوية الرابعة والأربعين وممثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس المساهمين نائبا لرئيس المجلس على أن يبدأ كل من رئيس المجلس ونائبه في ممارسة صلاحياتهما ابتداءً من الاجتماع المقبل.