أبو تريكة يطالب بتغير قوانين كرة القدم بسبب ليونيل ميسي!

الخليج 365 :

خرج نجم الكرة المصرية السابق ومحلل قنوات “بي إن سبورت” محمد أبو تريكة، بتعليق طريف، خلال الاستوديو التحليلي لمواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي هزم بها برشلونة ضيفه ليفربول بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “كامب نو”.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفاً عالمياً بكرة ثابتة من مسافة بعيدة، ختم من خلالها ثلاثية فريقه، ودون هدفه الثاني في هذه المواجهة التي اختير فيها رجلاً للمباراة.

وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي للقاء :”ميسي يدمر فكرة المنافسة في كرة القدم، وليس من العدل أن تلعب ضد فريق لديه ميسي؛ بحيث ألعب بـ 11 لاعباً ضد 11 لاعباً..لا بل على القانون أن يقوم بزيادة عدد لاعبي الفريق بلاعب إضافي حتى يجاري الفوارق الكبيرة التي يملكها ميسي”.

وأضاف:”حينما كنت لاعباً تعلمت منه طريقة تسديد الكرات الثابتة، لأن أسلوبه في تنفيذها مختلف بشكل كلي، سواء أكانت الكرة من مسافة بعيدة أو قريبة، ميسي يقدم الدرس للمدربين أو اللاعبين في هذا الشأن، ففي حال أراد اللاعب أن يتطور في تنفيذ الكرات الثابتة عليه أن يتابع ميسي فحسب”.