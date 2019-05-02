أندية الممتاز تجهز مذكرة طلب تجميد الدوري

التاريخ: 02-مايو-2019
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فرغت اللجنة الخماسية، التي كونتها أندية الدوري الممتاز من صياغة المذكرة، التي تعتزم تقديمها لاتحاد كرة القدم، والتي تطالب فيها بتجميد مسابقة الدوري السوداني والموسم الكروي، بسبب الظروف السودانية الحالية.
وصاغ مذكرة أندية الممتاز، الأمين العام المكلف لنادي الهلال، الدكتور حسن علي عيسى، بمشاركة أعضاء اللجنة.
وسوف تقوم اللجنة الخماسية، بعرض المذكرة اليوم الخميس بنادي الخرطوم الوطني، وذلك لمراجعتها النهائية، قبل تقديمها لرئيس اتحاد الكرة السوداني كمال شداد، حال وصوله من الإمارات.
يذكر أن أندية الممتاز السوداني، كانت قد اجتمعت نهار الأربعاء، بمقر اتحاد كرة القدم، وقررت رفع مذكرة لتجميد الموسم الكروي ومسابقة الدوري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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