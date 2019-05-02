العقرب يرفض المثول أمام لجنة التحقيق

رفض مهاجم المريخ بكري المدينة، المثول أمام لجنة التحقيق التي كونها له مجلس إدارة النادي، بسبب السلوك الذي بدر منه خلال مباراة فريقه أمام الهلال الاُبَيِّض، يوم الأحد الماضي، بمسابقة الدوري.

وكان من المقرر أن يمثل اللاعب، أمام لجنة تحقيق ثلاثية، منذ الثلاثاء، وتم تعديل اللقاء به إلى أمس الأربعاء، لكنه تخلف عن الحضور.

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وتضم لجنة التحقيق اللواء حقوقي عبد المنعم النذير، وعضوية كل من محمد مختار وخالد أحمد المصطفى عضوي مجلس الإدارة بنادي المريخ.

وقال عبد المنعم النذير عضو مجلس إدارة نادي المريخ ورئيس لجنة التحقيق في تصريحات صحافية أنه كان من المفترض أن يقابل اللاعب بكري المدينة، اللجنة منذ يوم الثلاثاء.

واستدرك: لكن ظروف تعطل حركة السير بالعاصمة الخرطوم، أجلت حضوره لأمس الأربعاء، وقد تأكدنا من إبلاغ إدارة الكرة اللاعب بكري بمكان وزمان اللقاء به. وواصل رئيس لجنة التحقيق مع بكري المدينة: لكننا انتظرنا مثول اللاعب أمام اللجنة، في الساعة الواحدة والنصف ظهر الاربعاء، ومددنا الوقت إلى الثانية والنصف ولكنه لم يحضر.واختتم: نحن سوف نرفع تقرير لمجلس إدارة المريخ، ليتخذ ما يراه مناسبا حيال اللاعب.

يذكر أن اللاعب بكري المدينة، كان قد طرد، في الوقت بدل المحتسب، خلال مباراة فريقه المريخ ضد الهلال الأبيض، لكنه رفض الخروج، الأمر الذي أثار جماهير المريخ، التي اجتاحت الملعب، واعتدت بالضرب على طاقم التحكيم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)