التحقيقات مع "البشير".. ما أبرز الإتهامات التي يواجهها؟ (تقرير)

بعد عدة أسابيع من إنتقاله للسجون، بدأت التحقيقات مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في عدد من القضايا المختلفة التي تورط فيه خلال فترة حكمه.

وقال عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، صلاح الدين عبد الخالق، إن "كنس آثار النظام السابق مستمر".

وأشار في تصريحات صحافية، حسب موقع "السودان اليوم"، إلى تشكيل لجنة داخل المجلس لمكافحة الفساد، برئاسة الفريق ياسر عبد الرحمن.

وأعلن المسؤول السوداني اكتشاف فساد وشبهات فساد كثيرة وكبيرة أحيلت للنائب العام للتحقيق فيها، رافضاً اتهام أعضاء المجلس بالانتماء للنظام السابق، منوهاً إلى أنهم جزء من الثورة، ولولاهم لما اقتُلع النظام.

و قالت وسائل إعلام سودانية، الخميس، إن النيابة العامة بدأت التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير في تهم فساد وغسل أموال عقب اكتمال كافة الترتيبات.

وأوضحت صحيفة "الصيحة" الصادرة بالخرطوم أن "نيابة مكافحة جرائم الفساد بدأت التحقيق مع البشير بسجن كوبر، وأن التحقيقات ستركز على مصدر الأموال التي ضبطت بمكتبه في القصر الرئاسي والبالغة 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني".

وأشارت إلى أن "التحقيقات تهدف إلى معرفة هذه المبالغ وما إن كانت مسروقة أم غسل أموال، ومن ثم توجيه التهم للرئيس المعزول وإحالته للمحكمة".

وفي يوم الثلاثاء الماضي كشفت صحيفة "الأخبار" المحلية عن إعفاء مسؤول التحقيقات والتحريات في قضايا الفساد بالسودان معتصم عبدالله محمود من منصبه، عقب فتحه ملفات فساد في مواجهة البشير.

وأوضحت الصحيفة يومها أن "فتح ملفات فساد الرئيس المعزول كان سببا في إعفاء مسؤول تحقيقات الفساد من منصبه، وإحالته للعمل بإدارة التدريب التابعة للنيابة العامة".

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وفي الأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام سودانية عن تعرض مسؤول تحقيقات الفساد معتصم عبدالله لتهديدات بالقتل، بعد إثارته ملفات فساد ما يسمى "الحركة الإسلامية السياسية بالسودان" -وهي فرع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بالسودان- بقيادة عمر البشير.

وأظهر مسح أولي في السودان أن أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني بقيادة البشير تبلغ تريليون ونصف التريليون جنيه سوداني أي ما يعادل 31 مليار دولار، وهي ستكون تحت تصرف وزارة المالية والبنك المركزي ووفق قرارات المجلس العسكري الانتقالي.

ويوم الأحد الماضي، حجزت السلطة القضائية والنيابة العامة في السودان أراضي سكنية لـ101 من قيادات النظام السابق يشتبه بفسادهم.

وبعيدًا عن الفساد، سيواجه "البشير" إتهام التحريض على قتل المتظاهرين، فكشف الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقائد قوات الدعم السريع، عن تفاصيل ما دار بينهم القيادات العسكرية والرئيس السوداني المخلوع عمر البشير قبيل تنفيذ الانقلاب العسكري وعزله.

وقال الفريق “حميدتي” إنهم طرحوا الأزمة السياسية أمام البشير في ساعاته الأخيرة كرئيس قبل خلعه، وأضاف “حميدتي” سألناه ما هو الحل؟ فرد عليهم حسب مقطع فيديو قصير لـ “حميدتي”، بأن الرئيس المخلوع أجابهم ” نحن مالكية ولنا فتوى تبيح لنا قتل ثلث المواطنين المحتجين ليعيش البقية بعزة”.

وأضاف الفريق حمدان في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “التيار” السودانية على حسابها في “فيسبوك” أن البشير أضاف “المتشددون من المالكية يفتون بقتل 50 في المئة من المواطنين “.

وأكمل حميدتي ” وقتها قلت في داخلي فورا “حسبنا الله ونعم الوكيل”،و أضاف”كنت آخر من تم مشاورته في التغيير.”