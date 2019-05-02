صحيفة: خطة المعارضة الفنزويلية تنهار تاركة أمريكا تبحث عن الخطوات المقبلة

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن خطة المعارضة الفنزويلية الأخيرة ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو بدأت تنهار بعد الخيبات المتتالية التي لم تنجح بهز النظام.
وأشارت الصحيفة أن تعويل المعارضة على الجيش أصبح رهان خاسر بعد كشف كل الأوراق بهذه المسألة حيث لم يعد هناك عناصر عسكرية تابعة للمعارضة داخل الجيش وأصبحوا كلهم خارج الملاك العسكري.
وبحسب الصحيفة، الولايات المتحدة تبحث عن الخطوات المقبلة بعد أن أصبحت المعارضة الفنزويلية في وضع لا تحسد عليه أبدا.
كما كشفت أن هناك خلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن اعتماد الخيار العسكري في فنزويلا ولا سيما بين البنتاغون ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون.
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