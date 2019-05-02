محمد بن راشد يتحدث عن "تحد إنساني" وسباق من نوع مختلف

وقال محمد بن راشد عبر حسابه "تويتر"، نبحث عن قوة الإنسان بداخل كل إنسان… تحد إنساني للمؤسسات.
وأضاف: في كل إنسان بذرة خير وعطاء ورحمة، والهدف أن يحس الجميع بقيمة الماء، وصعوبة الحصول عليه لمئات الملايين من البشر، وأن التحرك ولو بشيء بسيط يمكن أن يحدث فرقا عظيما في نفوسنا قبل الآخرين.
ويهدف سباق سقيا الأمل إلى إشراك المجتمع في أعمال العطاء من خلال التبرع بالمياه وإيصاله للمناطق التي تعاني من نقص في موارد المياه الصالحة للشرب، بحيث تشارك المؤسسات في القطاعين العام والخاص عبر موظفيها في هذا السباق الإنساني والتنافس من خلال ضخ أكبر كمية من المياه عبر جهاز ضخ تفاعلي افتراضي متنقل، على أن تقوم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتبرع بكمية المياه الإجمالية نفسها التي تضخها كل جهة وكل مؤسسة وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظا في العالم.
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