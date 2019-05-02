الرئيس التركي يكشف عن مكائد متتالية تستهدف إخضاع تركيا في الآونة الأخيرة

وأضاف أردوغان بحسب وكالة الأناضول، أن "المكائد المتتالية ضد بلدنا وأمتنا في الآونة الأخيرة تهدف لإخضاع تركيا سياسيا واقتصاديا".
وتابع "مصممون بالتأكيد على خفض سعر الصرف والفائدة والتضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافنا"، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات تدل على دخول تركيا مجددًا في المنحى التصاعدي.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، قال أردوغان: "حيدنا خلال الأيام الثلاثة الماضية 170 إرهابيا وأوقفنا ليلة أمس 12 عنصرا من تنظيم (ي ب ك) في إزمير".
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