نشرة الظهيرة.. أزمة داخل المعارضة.. وتصريح خطير لـ"حميدتي"

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



مبعوث سلفاكيرخلال لقائه الدقير: مستعدون لمساعدة السودان بعبور سلس نحو سلطة انتقالية

نقل مبعوث جنوب السودان إيزيكل لول جاتكوث، تهاني الرئيس سلفا كير ميارديت وشعب جنوب السودان لقوى الحرية والتغيير بانتصار ثورة ديسمبر.

وأكد جاتكوث خلال لقائه القيادي في قوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، استعدادهم بمساعدة السودانيين في عبور سلس نحو تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية والمساعدة في وقف الحروب وتحقيق السلام المستدام.

وأكد الدقير، حرص قوى الحرية والتغيير على إقامة علاقة مميزة مع دولة جنوب السودان لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وكان رئيس أركان جيش جنوب السودان قابريال ريال، التقى رئيس هيئة الأركان السوداني هاشم عبد المطلب، وأكد له حرص دولة الجنوب على استقرار الأوضاع في السودان.

اكتمال تحويل مرتبات العاملين والمعاشات للولايات

أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي اللواء م. بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، اكتمال تحويلات مرتبات شهر أبريل 2019 للعاملين بالدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات وكافة القطاعات والمعاشات، عبر فروع بنك السودان بالعاصمة والولايات.

وجدد جابر في تصريحات صحفية، اهتمام المجلس بمعاش الناس وتوفير الاحتياجات الضرورية.

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حميدتي يكشف سبب تصريحاته عن "الفوضى"

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إن "موقف المجلس من الثورة السودانية ثابت ولا تراجع عنه".

وأضاف حميدتي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة يستدعي حمايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية، وأوضح أن تصريحاته عن الفوضى، جاءت نتيجة لازدياد معدل الجريمة في البلاد.

نداء السودان تجمد عضويتها في لجان قوى الحرية و التغيير

قرر نداء السودان و بالإجماع تجميد عضويته فى كل مستويات لجان قوى الحرية والتغيير.

وأعلن عدم التزامه باى قرارات تصدر عنها بسبب عدم عرضها على اللجنة السياسية القيادية لقوى الحرية والتغيير باعتبارها المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بالموقف التفاوضى وترشيحات هياكل الفترة الانتقالية، خاصة و أن هذه اللجان تجاوزت في عضويتها قوى أساسية موقعة على ميثاق الحرية والتغيير وكان لها القدح المعلى فى الحراك والثورة على النظام البائد وفي مقدمتها مبادرة المجتمع المدنى والجبهة الثورية والمحاربين القدامى والنازحين واللاجئين.

ومع التأكيد على وحدة قوى الحرية والتغيير وعلى تقاليد العمل المشترك سيعود ممثلى نداء السودان في المستويات كافة إلى استئناف نشاطهم بعد تكوين المجلس القيادى لقوى الحرية و التغيير.

جدير بالذكر أن من مكونات نداء السودان (حزب المؤتمر السودانى، الجبهة الثورية (الحركات المسلحة)، حزب الامة، حزب البعث السوداني، التحالف السوداني، حزب الوسط، الحزب القومي، حق، المجتمع المدني، اللاجئيين، النازحين، المحاربين القدامى)