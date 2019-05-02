وجه رئيس القضاء عبدالمجيد إدريس، بالشروع في إنشاء محاكم للنظر في قضايا الفساد بالولاية الشمالية، وأكد مضي السلطة القضائية في تحسين بيئة السجون والحراسات وبسط العدل وتدعيم النيابات والمحاكم حتى تقوم بدورها كاملاً.

وشدد عبدالمجيد خلال لقائه بدنقلا والي الشمالية المكلف محمد الحسن الساعوري، على ضرورة اضطلاع المحاكم والنيابات بأدوارها كاملة خاصة في الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

وقدم والي الشمالية محمد الحسن الساعوري تنويراً حول الحالة الأمنية والسياسية والاقتصادية. وحذر الوالي خلال اللقاء من أخذ القانون باليد، بل اللجوء إلى السلطات القانونية والعدلية المختصة.

وأشار الوالي إلى أنه وجه بتكثيف الوجود الأمني خاصة بمناطق التعدين والتي تشهد احتكاكات بين المواطنين وشركات التعدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاكم فساد بالشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.