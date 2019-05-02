الطريق إلى الحكم المدني بالسودان.. متى يصل إليه الشعب؟ (تقرير)

منذ أن رحل عمر البشير عن رئاسة السودان، وبدأ الحديث عن تسليم البلاد لسلطة مدنية، وبالفعل اجتمع المجلس العسكري الذي تسلم السلطة من البشير مع المعارضة لوضع خارطة الطريق للسلطة المدنية.

أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني مدة 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان، وذلك بعد عدم التزام المجلس بمهلة سابقة. وفي بيان أصدره الثلاثاء، قال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي إنه سيمنح المجلس العسكري في السودان "مهلة إضافية حتى 60 يوما لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون".

في غضون ذلك أوقفت قوى "تحالف إعلان الحرية والتغيير" في السودان التفاوض مع المجلس العسكري، احتجاجا على ما اسمته محاولات المجلس العسكري التقليل من شأنها.

واتهم عضو لجنة التفاوض من جانب هذه القوى الطيب العباس، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) المجلس العسكري بأنه استخدم في المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء "لغة اتسمت بالتعالي وحاول تلفيق أكاذيب، وتنصله مما تم من اتفاق".

وأضاف أنهم "لن يستأنفوا التفاوض إلا في حال توفرت ضمانات بالتزام المجلس العسكري نقل السلطة الي المدنيين في كل مستويات الحكم ، وإنشاء مجلس سيادة مشترك بين العسكريين والمدنيين تكون الأغلبية فيه للأخير، بجانب تحسين لغة المجلس".

وأضاف العباس :"طريقة المجلس العسكري في التفاوض طريقة انقلاب عسكري ,وليس تغيير حكم بإرادة الشعب "، مؤكدا أن قوى التغيير فرغت تماما من إعداد الإعلان الدستوري الذي فصل اختصاصات هياكل الحكم المختلفة، لكنها رأت أن لا تسلمه إلى المجلس.

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وعلى الجانب الآخر، قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، إن موقف المجلس من الثورة السودانية "ثابت ولا تراجع عنه".

وأضاف حميدتي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة "يستدعي حمايتها"، مؤكدا في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية.

وأوضح أن تصريحاته عن الفوضى، جاءت نتيجة لازدياد معدل الجريمة في البلاد.

وكان حميدتي قال في وقت سابق إنه "لا فوضى بعد اليوم" في السودان، مؤكدا "عدم السماح لأي شخص بأن يأخذ حقه بيده"، حسب تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية.

ودعا المسؤول للاحتكام إلى القانون، وأضاف: "لدينا قضاء عادل ونزيه بجانب شرطة ومؤسسات عسكرية تعي دورها تماما".

وأكدت قوى الحرية والتغيير على ضرورة أن يكون الحكم مدنيا في السودان، مشيرة إلى أن مسارها للنضال ضد حكم البشير بدأ في 30 يونيو 1989.