نقل مبعوث جنوب السودان إيزيكل لول جاتكوث، تهاني الرئيس سلفا كير ميارديت وشعب جنوب السودان لقوى الحرية والتغيير بانتصار ثورة ديسمبر.
وأكد جاتكوث خلال لقائه القيادي في قوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، استعدادهم بمساعدة السودانيين في عبور سلس نحو تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية والمساعدة في وقف الحروب وتحقيق السلام المستدام.
وأكد الدقير، حرص قوى الحرية والتغيير على إقامة علاقة مميزة مع دولة جنوب السودان لمصلحة الشعبين الشقيقين.
وكان رئيس أركان جيش جنوب السودان قابريال ريال، التقى رئيس هيئة الأركان السوداني هاشم عبد المطلب، وأكد له حرص دولة الجنوب على استقرار الأوضاع في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث سلفاكيرخلال لقائه الدقير: مستعدون لمساعدة السودان بعبور سلس نحو سلطة انتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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