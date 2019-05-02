إيران ترفض سعي الولايات المتحدة لتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سعي واشنطن لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، مؤكدا رفض طهران هذا التوجه.

وقال للصحفيين على هامش فعاليات منتدى التعاون الآسيوي في الدوحة اليوم الأربعاء: “الولايات المتحدة ليست في وضع يمكّنها من تسمية الآخرين منظمات إرهابية، ونرفض أي محاولة من جانب الولايات المتحدة في هذا الصدد”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تدعم أكبر إرهابي في المنطقة، وهو إسرائيل”.

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