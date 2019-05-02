قوات الحشد الشعبي تنفذ عملية عسكرية نوعية لتطهير الحدود العراقية السورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، عن تنفيذها عملية عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودي مع سوريا من خلال الانتشار في ثلاثة محاور رئيسية خلال العملية.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد، قاسم مصلح، في بيان صحفي إن “قواتنا انطلقت فجر هذا اليوم بعملية عسكرية واسعة لتطهير الحدود بمشاركة لواء 13 و17 و18 و19 في الحشد الشعبي ومديريات هندسة الدروع والاتصالات وهندسة الميدان والطبابة التابعة لهيئة الحشد الشعبي، إضافة لشرطة الحدود”.

وأضاف أن “قواتنا ستدخل من ثلاث محاور رئيسة، والانتشار على الشريط الحدودي من قبل قطعاتنا”، مشيرا إلى أنها “مستعدة لدرء أي خطر أو طارئ في حال سلك الإرهابيون طرقهم نحو حدود العراق إثر عملية الجيش السوري”.

روسيا اليوم