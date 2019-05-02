رونالدو يشتري السيارة الأغلى في التاريخ

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، بشراء أغلى سيارة في العالم، التي تنتجها بشركة "بوغاتي".

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن مصدر، أن الدون اقتنى أول نموذج من السيارة، التي سيصنع منها عدد محدود في العالم، بـ11 مليون يورو (12 مليون دولار أمريكي).

وقالت الصحيفة إن الشركة الفرنسية كشفت أن سيارتها الجديدة وجدت أول مشتر لها، لكنها رفضت كشف هويته.

وأضافت الصحيفة أن المالك (رونالدو)، لن يتمكن من قيادة السيارة حتى حلول عام 2021، حيث لا تزال الشركة بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة.

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وكشفت شركة "بوغاتي" لصناعة السيارات عن أحدث منتجاتها خلال معرض جنيف للسيارات 2019، حيث أطلقت عليها لقب"لا فواتور نوار"، لتصبح بذلك أغلى السيارات في كل العصور.

السيارة مزودة بمحرك بثماني أسطوانات، سعته 16 لترا، وينتج قوة تصل إلى 1479 حصانا، في حين يبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن متر.

يشار إلى أن رونالدو يملك أسطولا من السيارات الفخمة، يشمل "مرسيدس سي كلاس كوبيه" و"رولز رويس فانتوم" و"ويون فيراري 599 جي تي أو" و"لامبورغيني أفينتادور".