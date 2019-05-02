نداء السودان تجمد عضويتها في لجان قوى الحرية و التغيير

قرر نداء السودان و بالإجماع تجميد عضويته فى كل مستويات لجان قوى الحرية والتغيير ويعلن عدم التزامه باى قرارات تصدر عنها بسبب عدم عرضها على اللجنة السياسية القيادية لقوى الحرية والتغيير باعتبارها المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بالموقف التفاوضى وترشيحات هياكل الفترة الانتقالية، خاصة و أن هذه اللجان تجاوزت في عضويتها قوى أساسية موقعة على ميثاق الحرية والتغيير وكان لها القدح المعلى فى الحراك والثورة على النظام البائد وفي مقدمتها مبادرة المجتمع المدنى والجبهة الثورية والمحاربين القدامى والنازحين واللاجئين.
ومع التأكيد على وحدة قوى الحرية والتغيير وعلى تقاليد العمل المشترك سيعود ممثلى نداء السودان في المستويات كافة إلى استئناف نشاطهم بعد تكوين المجلس القيادى لقوى الحرية و التغيير.
جدير بالذكر أن من مكونات نداء السودان (حزب المؤتمر السودانى، الجبهة الثورية (الحركات المسلحة)، حزب الامة، حزب البعث السوداني، التحالف السوداني، حزب الوسط، الحزب القومي، حق، المجتمع المدني، اللاجئيين، النازحين، المحاربين القدامى)
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