والي شمال دارفور يقف علي التحضيرات المبكرة للموسم الزراعي للعام 2019

تعرف والي شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي علي تحضيرات الموسم الزراعي و الاستعدادات الجارية لموسم الخريف لهذا العام ، جاء ذلك لدي زيارته اليوم الخميس الي وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية في اطار زياراته الميدانية للمؤسسات والمرافق الحكومية وتفقد المشروعات الخدمية ، واطلعت الدكتورة انعام اسماعيل عبدالله مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية والي الولاية علي سير الاداء بالوزارة والتحضيرات المبكرة للموسم الزراعي بجانب خطة الوزارة نحو المساحات المستزرعة واستهداف استزراع اكثر من خمسة مليون فدان بالولاية بالاضافة الي المدخلات الزراعية المطلوبة والتقانات الحديثة.

بدوره اكد والي الولاية المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي اهتمامه بترقية العمليات الزراعية بشقية النباتي والحيواني باعتباره المورد الاساسي للبلاد لدفع الناتج القومي ، داعيا الي اهمية التحضير المبكر للموسم الزراعي من خلال تفعيل لجنة حماية الموسم الزراعي للحد من التعديات بين الرعاة والمزارعين ووعد الوالي بتزليل كافة الصعاب والتحديات التي تواجه الادارات حتي تضطلع ا بدورها كاملا داعيا الي اهمية تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل للمضي قدما للامام

فيما اكدت مدير عام الوزارة الدكتور انعام اسماعيل الحاجة الماسة لتوفير المدخلات الزراعية بشقية النباتي والحيواني منذ وقت مبكر وخاصة الوقود الزراعي والتقاوي والمبيدات الحشرية واشارت الي مجمل التحديات التي تواجه الوزارة من بينها عدم توفر وسائل الحركة ونقص المبيدات الحشرية والاليات وضعف التمويل المصرفي اللازم عبر البنك الزراعي ، بجانب نقص الكوادر المدربه فيما قدم المهندس احمد عبدالمكرم مدير ادارة الهندسة الزراعية بالوزارة تنوير حول مسالة توفير الوقود الزراعي وموقف انسيابها للولاية.