والي غرب كردفان يزور وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ويعد بالعمل على تذليل مشاكلها

زار والي غرب كردفان المكلف اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله برفقة أمين عام الحكومة عبدالمنعم أحمد فضل المولى اليوم وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بمقرها بالفولة. وكان في استقباله العاملون بالوزارة يتقدمهم د.عادل حسن عبدالحليم مدير عام الوزارة المكلف والذي عقد اجتماعا موسعا مع إدارات الوزارة ومجالسها المتخصصة ومؤسسات شبكة الضمان الاجتماعي وديوان الزكاة بالإضافة لأكاديمية العلوم الصحية .

تحدث خلاله المدير المكلف مستعرضا الهيكل الإداري للوزارة والاداء برئاسة الولاية والمحليات متطرقا للعقبات التي تعترض العمل كما تحدث عدد من مديري الإدارات والمؤسسات عن أداءهم ومشاكله مؤكدين سعيهم للجاد لتطوير العمل .

ومن جهته عبر الوالي المكلف، عن تقديره للدور الكبير لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وطالب العاملين بالترابط وتوحيد الكلمة ووعد بالسعي لتطوير العمل الصحي بدءا من مستشفى الصداقة بالفولة الذي يشهد تأهيلا كبيرا حاليا بفضل توجيهٍ منه .

ووجه الوالي، بتهيئة البيئة الملائمة للأطباء بهدف استبقائهم وتشجيعهم على العمل بالولاية ووعد بزيارة أكاديمية العلوم الصحية للوقوف على أدائها ، وطالب اللواء عبدالله العاملين بالوزارة ومؤسساتها للصبر والمساعدة في تهيئة الأجواء الملائمة للتغيير المنشود بالبلاد والذي سيعيد الأمور إلى نصابها ويرد المظالم لكل مظلوم.

وقال ،إن تحقيق أهداف الثورة التي تسود البلاد حاليا سيتحقق خطوة خطوة تدريجيا داعيا لتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة وأمن الوطن .

وتعهد الوالي بالاهتمام بالفقراء والأيتام والمعاقين وكل الشرائح الضعيفة مشيدا بدور ديوان الزكاة في ذلك وأثنى على برنامج شهر رمضان لهذا العام وقد أبدى اللواء عبدالله اهتمام بجميع المؤسسات التابعة للوزارة موجها بمعالجة مشكلة النقود وتوفير استحقاقات المعاشيين .

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