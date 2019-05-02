جنوب السودان: لولا تعاون السودان لما وصلنا لهذه الإنتاجية من النفط

أكد مبعوث رئيس دولة جنوب السودان انه قد اطمأن على تدفق البترول من مناطق الانتاج الي مواني التصدير ومن استمرار ترحيل المواد الخاصة بالانتاج من بورتسودان الي هجليج وغيرها من المناطق.

وقال وزير النفط فالدر إزيكل مبعوث الرئيس سلفا كيير ميارديت انه جاء الى السودان يحمل رسالة واضحة من رئيس وحكومة وشعب جنوب السودان الى رئيس واعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشعب السودان وهي إن التعاون بين البلدين أمر يعلو على أي اعتبار آخر، وقال إنه سلم الرسالة الى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تؤكد ان التعاون بين البلدين والشعبين امر غاية في الأهمية .

وأوضح أنه زار ميناء بورتسودان وتاكد ميدانيا من ان عمليات البترول تسير بصورة ممتازة وانه لاتوجد عوائق امام تدفق النفط ووصف اجتماعه بالمسئولين هناك بانه كان ممتازا حيث اطمأن ان كل المواد الضرورية لانتاج البترول وتصديره تسير بشكل جيد ولا توجد اي معوقات مما يعني أن ضخ البترول لن يتأثر ولن يتوقف. وقال إزيكل عقب لقاء الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان انه قد زار منطقة هجليج والتقي بالمسئولين فيها وتاكد له ان انتاجية البترول في تصاعد وعزا ذلك للتعاون الوثيق بين الخرطوم وجوبا في هذا المجال. Advertisements وأضاف ان انتاج جنوب السودن في الوقت الراهن يبلغ 175 الف برميل يوميا وأكد انه لولا تعاون حكومة السودان لما تمكنت دولة جنوب السودان الوصول الى هذه الانتاجية العالية. وأثنى على العلاقة والتعاون بين البلدين مشيرا الى ان السودان ودولة جنوب السودان كانتا دولة واحدة ويظل الشعبان شعبا واحدا في منطقتين وقال إن العلاقة بين البلدين ليست رهينة بالاشخاص فقط وان هذا الامر هو قناعة الرئيس سلفا كيير ميارديت نحو السودان وشعب السودان وقيادة السودان. وقال إن بلاده تزمع مواصلة التعاون الوثيق مع السودان بقيادة المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان وإن تعاون بلاده سيكون مع الجميع. وأشار في ختام تصريحه حسب وكالة الانباء السودانية(سونا) أن مصلحة جنوب السودان هي ان يعم السلام والاستقرار في السودان وفي جنوب السودان وانه لكي يتحقق الأمن والاستقرار فلا بد من الازدهار والنمو الاقتصادي في كل من الدولتين بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

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