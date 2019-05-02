غوايدو يعلن بدء الإضراب العام في فنزويلا… وكاراكاس ترد بحزم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، عن بدء موظفي الدولة إضرابا اعتبارا من اليوم الخميس.

وتعليقا على هذه الدعوة، قال رئيس الجمعية التأسيسية، ديوسدادو كابلو، إن تنفيذ إضراب غير ممكن، موضحا أن “من يدعو إلى إضراب لابد أن تكون لديه قوة. ليس لديهم أنصار”، متسائلا: “إلى من يتوجهون بهذه الدعوة، ومن يحفزون؟ ومن سيوافق على الإضراب؟”.

وكان وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، أعلن، أن حكومة فنزويلا تواجه مجموعة صغيرة من “العسكريين الخونة” تحاول القيام بانقلاب.

وقال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إنه بدأ “المرحلة النهائية” من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، داعيا الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء “اغتصاب مادورو” للسلطة.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي، رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على الرئيس مادورو.

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