كشف أسباب عدم مثول”المدينة” أمام لجنة التحقيق

الخليج 365 :

كشف مدير الكرة بنادي المريخ أكرم خيري عن أنّ اللاعب بكري المدينة لم يرفض التحقيق معه، وأنّ هناك ما أدّى إلى غيابه عن الجلسة لأسباب خاصة به وأنّه اعتذر عن المجئ.

وقال أكرم خيري في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ لجنة التحقيق تستهدف سماع دفوعات اللاعب بشأن طرده، مشيرًا إلى أنّ اللاعب برئ من أية اعتداءٍ على الحكم.

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وتوقفت مباراة المريخ وهلال الأبيض في الدقيقة الـ”48″ من الشوط الأول بعد طرد اللاعب بكري المدينة بالبطاقة الحمراء.

وشهدت المواجهة اعتداءٍ من قبل الجماهير على الحكم الطيب حسين ليتمّ إسعافه إلى المستشفى.



و”الثلاثاء” دوّن الحكم الطيب حسين بلاغًا جنائيًا ضد بكري المدينة، أكّد فيه اعتداء اللاعب عليه.