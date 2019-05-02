شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن فصائل متطرفة تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس وتعطل البحث عن حل سياسي.

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر، اليوم الخميس “أتاح اتفاق أبوظبي فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. لكن في الوقت ذاته لا تزال فصائل متطرفة تسيطر على العاصمة وتعطل البحث عن حل سياسي”.

​وتابع: “الأولوية في ليبيا هي التصدي للتطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في أزمة طال أمدها”. المادة السابقة أندية الممتاز تطالب بتجميد بطولة الدوري المقالة القادمة كشف أسباب عدم مثول”المدينة” أمام لجنة التحقيق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إماراتي رفيع يكشف موقف بلاده من الحرب في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.