كوميدي سوداني يعمل باليمن في مهنة (مساعد داية).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ينتظر أن تبث قنوات سودانية السلسلة الدرامية الكوميدية (مجازفات 2019) بطولة الممثل الكوميدي ربيع طه بمشاركة عدد كبير من الدراميين السودانيين و التي تم تصويرها خلال الفترة السابقة.

سلسلة مجازفات الجزء الثاني قدم عبرها الفنان الكوميدي ربيع طه العديد من الموضوعات المتنوعة والمشاهد الكوميدية الجديدة تخللتها بعض المواقف الضاحكة حيث كان يروي بأنه كان مغترباً بالعراق يعمل في مهنة(تشطيف قرد) وتحول بعدها للعمل في دولة اليمن حيث كان يعمل (مساعد داية).