تصريحات خطيرة لتجار الدولار بالخرطوم

الخليج 365 : تذبذب سعر الدولار في السوق الموازي خلال الأسبوع الجاري ما بين الارتفاع والانخفاض. ورهن متعاملون بالسوق الموازي تحدثوا لـ (الإنتباهة) استقرار سعر الدولار بتشكيل الحكومة الانتقالية، وقالوا إن الأوضاع الحالية غير مستقرة ولا يوجد سعر محدد ما بين الصباح والمساء، وأوضحوا أن سعر الشراء بلغ (58) جنيهاً والبيع بين (59 ــ 60) جنيهاً، وسعر البيع بالشيك (70) جنيهاً، وقالوا إن هناك عرضاً كثيف للدولار ولا يوجد طلب عليه. المادة السابقة إتفاقية بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي المقالة القادمة معلومات خطيرة حول بيع خط هيثرو

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