الخليج 365 : وَقّعَت وزارة الزراعة والغابات وبرنامج الغذاء العالمي، اتفاقية قطرية للفترة 2019 – 2023م، تهدف لاستئصال الجوع وتحسين الوضع الغذائي ومُعاملات ما بعد الحصاد.

وقال وكيل الوزارة بابكر عثمان محمد علي في تَصريحاتٍ صحفية اليوم (الأربعاء)، إنّ القطاع الزراعي هو المُرتجى لتحسين الوضع الغذائي كَمّاً ونَوعاً، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي وإعانة الدول المُجاورة، وأكد تعاوُن ودعم وزارته للبرنامج.

من جانبه، أمّن المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي ماثيو هولنقورت، على العمل لنقل الخبرات والمُساعدة للقضاء على الجوع.

وقّع عن وزارة الزراعة والغابات، وكيل الوزارة بابكر عثمان محمد علي، وعن برنامج الغذاء العالمي المدير القطري ماثيو هولنقورت. المادة السابقة أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس المقالة القادمة تصريحات خطيرة لتجار الدولار بالخرطوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتفاقية بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.